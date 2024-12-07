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Успешная операция MİT в Сулеймании
Турецкая разведка нейтрализовала высокопоставленную участницу террористической группировки PKK/KCK Мюрвет Гюльсевер в районе Сулеймании на севере Ирака
Успешная операция MİT в Сулеймании
Турецкая разведка нейтрализовала участницу террористической группировки PKK/KCK Мюрвет Гюльсевер / Others
7 декабря 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию в районе Пенджевин на границе с Ираном, нейтрализовав одну из лидеров террористической организации PKK/KCK Мюрвет Гюльсевер.

По данным турецких спецслужб, Гюльсевер присоединилась к террористам в 1992 году и с тех пор занимала важные позиции в иерархии PKK/KCK. Она поддерживала тесные связи с руководством группировки и входила в структуру KCK, где отвечала за принятие решений о казни членов организации, пытавшихся сбежать и сдаться турецким властям.

Операция стала возможной благодаря тщательно выстроенной сети разведки, позволившей установить ее местонахождение и активность в регионе. MİT отметила, что Гюльсевер также играла значимую роль в женском крыле PKK/KCK — PAJK.

Турецкая разведка подчеркнула, что нейтрализация таких фигур, как Гюльсевер является ключевым элементом борьбы с террористическими угрозами, исходящими из-за рубежа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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