Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию в районе Пенджевин на границе с Ираном, нейтрализовав одну из лидеров террористической организации PKK/KCK Мюрвет Гюльсевер.

По данным турецких спецслужб, Гюльсевер присоединилась к террористам в 1992 году и с тех пор занимала важные позиции в иерархии PKK/KCK. Она поддерживала тесные связи с руководством группировки и входила в структуру KCK, где отвечала за принятие решений о казни членов организации, пытавшихся сбежать и сдаться турецким властям.

Операция стала возможной благодаря тщательно выстроенной сети разведки, позволившей установить ее местонахождение и активность в регионе. MİT отметила, что Гюльсевер также играла значимую роль в женском крыле PKK/KCK — PAJK.

Турецкая разведка подчеркнула, что нейтрализация таких фигур, как Гюльсевер является ключевым элементом борьбы с террористическими угрозами, исходящими из-за рубежа.