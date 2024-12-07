Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила с речью на сессии «Единым сердцем за Палестину», организованной в рамках 22 Дохийского форума в столице Катара.

Эмине Эрдоган в своей речи отметила:

«Сегодня 428-й день геноцида. Уже 14 месяцев мы являемся свидетелями одной из самых безжалостных атак на человечество и его ценности. Под предлогом самообороны уничтожается целый народ, его культура и история».

Эрдоган указала на масштабы трагедии, отметив, что за время атак погибли 44 тыс. мирных жителей, из них 16 тыс. — дети. Она подчеркнула, что Израиль сбросил на Газу более 70 тыс. тонн бомб, уничтожая город, где половина населения — дети младше 18 лет.

«Это не самооборона и не законные действия. То, что мы видим, — это постмодернистский Холокост. Палестинский народ десятилетиями страдает от оккупации и дискриминации, а за последний год ситуация достигла катастрофических масштабов», – подчеркнула первая леди.

Эмине Эрдоган отметила, что происходящее в Газе вызывает шок, но мировое сообщество продолжает закрывать глаза на очевидное:

«Каждая новая утрата стирает рубежи морали, которые казались непреодолимыми. Этот геноцид впервые в истории транслируется самими жертвами, которые надеются на помощь. Однако так называемый цивилизованный мир, провозглашающий себя защитником гуманизма, смотрит в другую сторону или даже содействует преступлениям».

Она добавила, что многие страны оправдывают действия Израиля, нарушая все гуманитарные, правовые и религиозные принципы.

«Сионизм использует обвинения в антисемитизме как оружие против тех, кто осмеливается говорить правду», – заявила первая леди Турции.

Эрдоган подчеркнула, что события в Палестине нельзя назвать войной:

«Это попытка навязать миру систему, где сильный всегда прав, а жизнь слабого не имеет значения. Мы отвергаем эту несправедливую систему, построенную ради интересов небольшой группы людей».

Говоря о стойкости палестинцев, Эмине Эрдоган отметила:

«Палестинцы своим мужеством и достоинством напоминают нам о забытых добродетелях. Они вдохновляют нас бороться за справедливость и человечность. Мировое пробуждение, которое мы видим на митингах, — это знак начала нового времени».

Эрдоган также призвала объединиться ради немедленного прекращения огня:

«Давайте прекратим молчание и потребуем немедленного перемирия. Турция продолжит свои усилия, направленные на доставку гуманитарной помощи в Газу и поддержку независимости Палестины. Мы отправили 88 тыс. тонн помощи, и я выражаю признательность Катару за его посредническую роль».

Первая леди подчеркнула, что история Палестины — это боль и ответственность всего человечества, призвав всех защищать палестинцев и их права.