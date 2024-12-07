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Трагедия в Запорожье: среди погибших дети
Число жертв обстрелов Кривого Рога и Запорожья выросло
Трагедия в Запорожье: среди погибших дети
Сотрудники МЧС работают на месте российского авиаудара в Запорожье / Фото: Reuters
7 декабря 2024 г.

Количество жертв обстрела города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины увеличилось до трех. В ночь на 7 декабря спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Всего в результате атаки пострадали 17 человек, среди которых один ребенок. Спасательные работы в Кривом Роге завершены. Накануне сообщалось о двух погибших и 16 раненых, включая ребенка. Разрушены жилые дома и автомобили.

В ту же ночь завершились спасательные работы в Запорожье, где авиаудар унес жизни 10 человек, включая восьмерых, находившихся в автомобилях.

«В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях. Число пострадавших возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет»,— следует из публикации ГСЧС.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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