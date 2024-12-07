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Главы МИД Турции и Ирана обсудили кризис в Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Дохе
Главы МИД Турции и Ирана обсудили кризис в Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи / Others
7 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Дохе в субботу для обсуждения ситуации в Сирии, сообщили дипломатические источники.

Министры приняли участие в 22-м заседании Дохийского форума, где провели «конструктивные и обширные» переговоры, сосредоточенные на последних событиях в Сирии.

Обсуждения также послужили предварительной оценкой перед встречей министров иностранных дел в рамках Астанинского формата.

Переговоры проходят на фоне эскалации конфликта в Сирии. 27 ноября в западной части провинции Алеппо произошли столкновения между силами режима Асада и вооруженными антиправительственными группировками, что обострило конфликт, длящийся уже почти 14 лет.

Встречи в рамках Астанинского формата, в которых участвуют Турция, Иран и Россия, направлены на урегулирование текущего кризиса и поиск решения затяжного сирийского конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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