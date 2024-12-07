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Оппозиция у ворот Дамаска
Оппозиционные группировки, наступающие в направлении юго-запада Дамаска, начали заходить в южные пригороды столицы
Оппозиция у ворот Дамаска
Оппозиционные группировки начали заходить в южные пригороды столицы / Фото: Reuters
7 декабря 2024 г.

Противостоящие режиму группы, наступающие в направлении юго-запада Дамаска, начали заходить в южные пригороды столицы Сирии, сообщает «Анадолу».

27 ноября в провинции Алеппо начались бои между силами Асада и вооруженной оппозицией. К 30 ноября оппозиция полностью установила контроль над территорией провинции.

5 декабря под контроль группировок перешел город Хама. Затем оппозиционные силы закрепились в ключевых районах провинции Хомс, которые открывают путь к Дамаску.

6 декабря началось наступление на провинцию Даръа, где оппозиция захватила административный центр. А 7 декабря аналогичная ситуация произошла в провинции Эс-Сувейда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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