ПОЛИТИКА
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Иран: диалог между Дамаском и оппозицией необходим
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что на встрече с главами МИД Турции и России стороны согласились с необходимостью прекращения насилия в Сирии
Иран: диалог между Дамаском и оппозицией необходим
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи / Фото: AA
7 декабря 2024 г.

Согласно заявлению иранского государственного телевидения, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил перед прессой после встреч с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Дохийского форума.

Арагчи подчеркнул, что все стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего прекращения вооруженных столкновений в Сирии, уважения территориальной целостности и суверенитета страны, а также начала политического диалога.

«Мы считаем важным начать переговоры между сирийским правительством и оппозиционными группами»,— отметил Арагчи.

Он добавил, что стороны договорились проконсультироваться с правительством Сирии по этому вопросу, чтобы разработать дальнейшие шаги для политического урегулирования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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