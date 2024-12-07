Согласно заявлению иранского государственного телевидения, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил перед прессой после встреч с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Дохийского форума.

Арагчи подчеркнул, что все стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего прекращения вооруженных столкновений в Сирии, уважения территориальной целостности и суверенитета страны, а также начала политического диалога.

«Мы считаем важным начать переговоры между сирийским правительством и оппозиционными группами»,— отметил Арагчи.

Он добавил, что стороны договорились проконсультироваться с правительством Сирии по этому вопросу, чтобы разработать дальнейшие шаги для политического урегулирования.