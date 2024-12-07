Национальное собрание Южной Кореи отклонило предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля из-за нехватки голосов. Как сообщает агентство Yonhap, для принятия решения требовалось 200 голосов депутатов (2/3 от общего числа парламента), но оппозиционный блок, имеющий 192 места, не смог заручиться поддержкой дополнительных восьми депутатов от правящей партии «Гражданская сила».

Несмотря на бойкот голосования со стороны большинства представителей правящей партии, трое ее депутатов поддержали инициативу. Однако этого оказалось недостаточно для отстранения президента.

Кроме того, парламент рассматривал предложение о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи по обвинению в коррупции. Эта инициатива также не получила необходимого количества голосов, собрав 198 «за» при минимуме в 200.

3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Министерство обороны привело вооруженные силы в состояние повышенной готовности, а военнослужащие вошли в здание Национального собрания для обеспечения исполнения указа.

Однако экстренное заседание парламента 4 декабря завершилось отменой военного положения: за это решение проголосовали 190 депутатов. После голосования президент собрал кабинет министров и официально объявил об отмене военного положения.