Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в рамках Астанинского формата.

Встреча состоялась на полях 22-го Дохийского форума, проходящего в столице Катара.

Информация о встрече была опубликована на официальной странице министерства иностранных дел Турции в социальной сети Х. Участники обсудили развитие ситуации в Сирии на фоне активного наступления оппозиционных сил на позиции режима Башара Асада.

Тем временем, противостоящие режиму группы, наступающие в направлении юго-запада Дамаска, начали заходить в южные пригороды столицы Сирии, сообщает «Анадолу».

27 ноября в провинции Алеппо начались бои между силами Асада и вооруженной оппозицией. К 30 ноября оппозиция полностью установила контроль над территорией провинции.

5 декабря под контроль оппозиции перешёл город Хама. Затем группировки закрепились в ключевых районах провинции Хомс, открывающих путь к столице.

6 декабря началось наступление на провинцию Даръа, где был захвачен административный центр. 7 декабря аналогичная ситуация произошла в провинции Эс-Сувейда.