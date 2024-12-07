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Астанинский формат собрался в Дохе
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с министрами иностранных дел России и Ирана в рамках Астанинского формата
Астанинский формат собрался в Дохе
Встреча состоялась на полях 22-го Дохийского форума / Others
7 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в рамках Астанинского формата.

Встреча состоялась на полях 22-го Дохийского форума, проходящего в столице Катара.

Информация о встрече была опубликована на официальной странице министерства иностранных дел Турции в социальной сети Х. Участники обсудили развитие ситуации в Сирии на фоне активного наступления оппозиционных сил на позиции режима Башара Асада.

Тем временем, противостоящие режиму группы, наступающие в направлении юго-запада Дамаска, начали заходить в южные пригороды столицы Сирии, сообщает «Анадолу».

27 ноября в провинции Алеппо начались бои между силами Асада и вооруженной оппозицией. К 30 ноября оппозиция полностью установила контроль над территорией провинции.

5 декабря под контроль оппозиции перешёл город Хама. Затем группировки закрепились в ключевых районах провинции Хомс, открывающих путь к столице.

6 декабря началось наступление на провинцию Даръа, где был захвачен административный центр. 7 декабря аналогичная ситуация произошла в провинции Эс-Сувейда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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