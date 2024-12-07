Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 8-й областной конференции AK Parti в Газиантепе, подробно остановился на сирийском вопросе. Он отметил, что усиливающиеся атаки на мирное население в Идлибе стали ключевым фактором, повлиявшим на развитие событий в регионе.

«Турция не может закрывать глаза на происходящее в стране, с которой у нас общая граница длиной 910 км. Несмотря на всю пропаганду, направленную против нас, история докажет, что Турция прошла этот экзамен на человечность с честью», — заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция не имеет притязаний на чужую территорию, но искренне желает миру соседней Сирии, которая уже 13 лет лишена стабильности.

«Мы придаем такое же значение безопасности Дамаска, Хомса, Хамы и Ракки, как и благополучию Хатая. Сирийская земля перенесла слишком много страданий. Наши сирийские братья заслуживают свободы и спокойствия», — отметил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что в Сирии сложилась новая политическая и дипломатическая реальность, и единственным путем к урегулированию является уважение территориальной целостности страны.

«Сирия принадлежит сирийцам со всеми их этническими, конфессиональными и религиозными особенностями. Мы хотим видеть Сирию, где разные идентичности живут бок о бок в мире. Только поддержка территориальной целостности Сирии международным сообществом может стать решением для региона», — добавил он.

Президент отметил, что Турция осознает угрозу, исходящую от террористических организаций, которые пытаются воспользоваться ситуацией. Он заверил, что Анкара не допустит действий, угрожающих национальной безопасности.

«Режим в Дамаске пока не осознал значения протянутой Турцией руки и не понял, что она символизирует. Мы, как и всегда, находимся на правильной стороне истории», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.