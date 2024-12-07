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Трамп о Сирии: «Это не наша война»
Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в события в Сирии
Трамп о Сирии: «Это не наша война»
Дональд Трамп / Фото: Reuters
7 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не должна вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку это не является войной Соединенных Штатов.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», - написал он в Truth Social.

Трамп также выразил мнение, что Россия никогда не получала какой-либо особой выгоды от Сирии.

«Лишь воспользовавшись возможностью выставить [44-го президента США Барака] Обаму глупцом», — добавил политик.

Тем временем, противостоящие режиму группы, наступающие в направлении юго-запада Дамаска, начали заходить в южные пригороды столицы Сирии, сообщает «Анадолу».

27 ноября в провинции Алеппо начались бои между силами Асада и вооруженной оппозицией. К 30 ноября оппозиция полностью установила контроль над территорией провинции.

5 декабря под контроль оппозиции перешёл город Хама. Затем группировки закрепились в ключевых районах провинции Хомс, открывающих путь к столице.

6 декабря началось наступление на провинцию Даръа, где был захвачен административный центр. 7 декабря аналогичная ситуация произошла в провинции Эс-Сувейда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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