Эмине Эрдоган: геноцид в Газе — это Холокост наших дней

Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила на 22-м Дохийском форуме в Катаре, осудив геноцид в Палестине. Ее речь прозвучала на сессии «Единым сердцем за Палестину: сохранение надежды в темноте оккупации и геноцида». Эмине Эрдоган отметила, что происходящее в Газе вызывает шок, но мировое сообщество продолжает закрывать глаза на очевидное. #эрдоган #эминеэрдоган #палестина #израиль #геноцид #trtrussian , ,,,, международные форумы, Дохийский форум, права человека,,