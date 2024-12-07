Компания SpaceX Илона Маска заключила контракт с Пентагоном, который расширяет доступ Украины к более защищенной версии Starlink, известной как Starshield. Как сообщает Bloomberg, контракт позволит Украине использовать 3000 терминалов Starlink с доступом к Starshield.

Сейчас Украина уже располагает 500 такими терминалами. Заключенный контракт предусматривает подключение еще 2,5 тыс. терминалов и их обслуживание в 2025 году. Starshield обеспечивает более защищенную связь, устойчивую к взлому.

По данным Bloomberg, соглашение было подписано еще в августе 2024 года, задолго до победы Дональда Трампа на президентских выборах, которого поддерживал Илон Маск.

Хотя финансовые условия текущего контракта не раскрываются, ранее заключенное соглашение на подключение 500 терминалов оценивалось в 40 млн долларов.

Сеть Starlink начала работать в Украине вскоре после полномасштабного вторжения России, причем ее финансирование частично обеспечивали западные страны и сама SpaceX. В 2022 году Маск обратился к Пентагону с просьбой взять на себя оплату услуг Starlink, поскольку SpaceX не могла продолжать их предоставлять бесплатно. После этого тарифы для украинских пользователей выросли, но сеть продолжила работать.

В начале 2023 года SpaceX ввела ограничения на использование Starlink украинскими военными для наступательных целей, включая управление беспилотниками.

В феврале 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские войска якобы используют Starlink в зоне боевых действий. Маск назвал это обвинение «ложными новостями», утверждая, что компания никогда не продавала терминалы России.