Большинство американцев считают, что США должны обладать мощными вооруженными силами и занимать лидирующую позицию на мировой арене. Об этом говорится в «Рейгановском опросе в области национальной обороны», результаты которого были опубликованы на прошлой неделе.

Согласно данным опроса, 57% респондентов заявили, что Америка должна активнее участвовать в международных делах, что на 15% больше, чем год назад. Подавляющее большинство (80%) выступает за увеличение государственных расходов на армию, что ставит военные расходы выше других внешнеполитических приоритетов, таких как продвижение демократии (61%) или оказание иностранной помощи (43%).

Большинство опрошенных поддерживают дальнейшую помощь Украине, включая разрешение использовать американское оружие для ударов внутри России. Однако 60% респондентов также считают, что Киев должен начать мирные переговоры, даже если это потребует уступки части территорий.

При этом позиции избирателей разделились: 74% сторонников Камалы Харрис поддерживают помощь Украине, в то время как среди избирателей Дональда Трампа этот показатель составляет 42%.

Китай остается одной из главных угроз для США: почти половина опрошенных считает, что Америка сможет победить в конфликте с КНР. Если Китай вторгнется на Тайвань, три четверти респондентов поддерживают признание Тайваня независимым государством, две трети выступают за экономические санкции, а более половины (56%) за отправку военной техники и дополнительных сил.

80% респондентов считают Россию противником, 54% поддерживают продолжение помощи Израилю. Однако мнения о действиях Израиля в Газе разделились: 45% считают их оправданными, столько же выступают за прекращение огня.