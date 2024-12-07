Избранный президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже, которая длилась около 35 минут. Пресс-конференция по ее итогам не состоялась, а лидеры не сделали публичных заявлений.

Сразу после беседы они отправились на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Нотр-Дам-де-Пари.

Эта встреча стала первым контактом Трампа с Зеленским после его переизбрания. В предвыборной кампании Трамп активно критиковал Зеленского и ставил под сомнение необходимость военной помощи Украине. Тем не менее, он неоднократно заявлял о наличии у него «плана моментального прекращения войны».

Ранее Дональд Трамп объявил, что назначит генерала Кита Келлога, занимавшего пост главы штаба Совета национальной безопасности, специальным представителем по вопросам Украины и России.

В июне 2024 года Келлог предлагал стратегию принуждения сторон к переговорам. Она предполагала прекращение огня, сохранение сторон по фактической линии фронта и угрозу сокращения военной помощи Украине в случае отказа от переговоров.

Москва, в свою очередь, столкнулась бы с увеличением помощи Киеву в случае своего несогласия.

Трамп не подтвердил, что его подход будет идентичен предложению Келлога, но его команда активно разрабатывает шаги для урегулирования конфликта.

Украина ранее исключала возможность переговоров до полного вывода российских войск с территории страны. Однако, по последним заявлениям Зеленского, Киев допускает заморозку конфликта с последующим возвращением территорий дипломатическим путем.