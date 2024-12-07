На фоне стремительного наступления сирийских повстанцев Башар Асад предпринимает последние попытки удержать власть. По информации источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, он делает дипломатические жесты в сторону США и избранного президента Дональда Трампа.

Асад приказал армии отступить к Дамаску, фактически уступив большую часть страны повстанцам, которые за последнюю неделю захватили крупные города Алеппо и Хама. Сейчас они находятся на подступах к Хомсу, менее чем в 160 километрах к северу от столицы.

По информации анонимных источников, режим Асада готов к переговорам о сделке, которая позволит ему либо сохранить контроль над оставшейся территорией, либо гарантирует безопасное убежище за рубежом. Через посредничество ОАЭ Асад предложил США прекратить все контакты с поддерживаемыми Ираном группировками, включая «Хезболлу», если Запад поспособствует прекращению боевых действий.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на события в Сирии в соцсетях: «В Сирии никогда не было особой выгоды для России, кроме как выставить Обаму полным дураком. В любом случае, Сирия – это бардак, но она не наш друг, и СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ НЕ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ С ЭТИМ НИЧЕГО ОБЩЕГО. ЭТО НЕ НАША БИТВА. ПУСТЬ ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ. НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ!»

По оценкам, под командованием режима остается 30-40 тыс. бойцов, которым приказано защищать Дамаск. На юге столицы повстанцы захватили части провинции Даръа, граничащей с Иорданией. В некоторых районах Дамаска жители вышли на улицы и сорвали билборды с изображением Асада, а в одном районе разрушили статую его отца Хафеза.

Иран сократил свое присутствие в Сирии, оставив военных советников в основном вокруг столицы. Российский персонал теперь сосредоточен преимущественно вокруг Дамаска, на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе в Тартусе.