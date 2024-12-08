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Оппозиционные войска в Сирии объявили о взятии Дамска и окончании правления режима Асада
В Сирии оппозиционные войска заявили об освобождении Хомса и Дамаска, а также о падении режима Асада. Правительственная армия покинула государственные здания и бежала из столицы. Государственное телевидение Сирии объявило о свержении Башара Асада и освобождении всех заключенных из тюрем. Жители Хомса и Дамаска вышли на улицы и выкрикивают такбиры и восхваления Всевышнему за то, что Он избавил их от гнета режима Асада и 61-летнего правления партии Баас. #Сирия #оппозиция #Дамаск #Хомс #режимАсада #падениережима #СирийскаяНациоанльнаяАрмия
Оппозиционные войска в Сирии объявили о взятии Дамска и окончании правления режима Асада / Others
8 декабря 2024 г.
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