Оппозиционные войска в Сирии объявили о взятии Дамска и окончании правления режима Асада

В Сирии оппозиционные войска заявили об освобождении Хомса и Дамаска, а также о падении режима Асада. Правительственная армия покинула государственные здания и бежала из столицы. Государственное телевидение Сирии объявило о свержении Башара Асада и освобождении всех заключенных из тюрем. Жители Хомса и Дамаска вышли на улицы и выкрикивают такбиры и восхваления Всевышнему за то, что Он избавил их от гнета режима Асада и 61-летнего правления партии Баас. #Сирия #оппозиция #Дамаск #Хомс #режимАсада #падениережима #СирийскаяНациоанльнаяАрмия