ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Премьер-министр режима Асада готов работать с новым правительством Сирии
Мохаммад Гази аль-Джалали, премьер-министр правительства Башара Асада, заявил, что они готовы работать с новым правительством, избранным народом Сирии, и готовы оказать любую поддержку. После его заявления стало известно о распоряжении лидера антиправительственной вооруженной группировки Абу Мухаммеда аль-Джолани не приближаться к государственным учреждениям, ответственность за их сохранность до официальной передачи новой власти остается на премьер-министре. #Сирия #оппозиция #Дамаск #Хомс #режимАсада #падениережима #СирийскаяНациоанльнаяАрмия #Джалали #премьерминистр
Премьер-министр режима Асада готов работать с новым правительством Сирии / Others
8 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us