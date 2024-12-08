Премьер-министр режима Асада готов работать с новым правительством Сирии

Мохаммад Гази аль-Джалали, премьер-министр правительства Башара Асада, заявил, что они готовы работать с новым правительством, избранным народом Сирии, и готовы оказать любую поддержку. После его заявления стало известно о распоряжении лидера антиправительственной вооруженной группировки Абу Мухаммеда аль-Джолани не приближаться к государственным учреждениям, ответственность за их сохранность до официальной передачи новой власти остается на премьер-министре. #Сирия #оппозиция #Дамаск #Хомс #режимАсада #падениережима #СирийскаяНациоанльнаяАрмия #Джалали #премьерминистр