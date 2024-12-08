Сирийская оппозиция распространила свое влияние на всю территорию страны и взяла под контроль аэродромы и военные базы страны, в то время как армия Башара Асада «растворяется», сообщил эксперт по Сирии Томас Ван Линге в интервью Al Jazeera.

Сообщается о входе оппозиционных сил в провинции Тартус и Латакия, где расположены две российские военные базы: авиационная — на аэродроме Хмеймим южнее Латакии и военно-морская — в порту Тартуса.

«В Латакии сносят статуи. Поступают сообщения о входе оппозиционных сил в провинцию Тартус... В настоящий момент нет ни одного города или региона в Сирии, где Асад мог бы претендовать на президентство... он не контролирует ни одного квадратного километра страны», — заявил Ван Линге.

На фоне свержения режима Асада Ирак объявил о полном закрытии и обеспечении безопасности пограничного перехода Аль-Каим. Пограничная служба Ирака заявила, что не нуждается в дополнительных силах на границе. Израиль также сообщил, что его вооруженные силы не будут вмешиваться в события в Сирии.

«После 50 лет угнетения под властью БААС и 13 лет преступлений, тирании и насильственного перемещения... мы объявляем сегодня о конце этого темного периода и начале новой эры для Сирии», — заявили повстанцы в Telegram.

Драматическое падение режима знаменует переломный момент для Ближнего Востока, положив конец железной хватке семьи Асадов над Сирией. Ранее премьер-министр Сирии Мохаммед Гази Джалали заявил о готовности правительства «сотрудничать» с оппозицией и мирно передать свои функции в рамках перехода власти.