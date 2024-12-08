ПОЛИТИКА
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Сирийская оппозиция выпустила заключенных из тюрьмы «Седная»
В социальных сетях появились кадры освобождения заключенных из военной тюрьмы «Седная» («Сейдная»), которую прозвали «Человеческой бойней» из-за жестоких издевательств и пыток. На видео видно, как из камер выпускают женщин и детей.Правозащитные организации ежегодно заявляли о десятках тысяч погибших от пыток среди заключенных, включая гражданских и антиправительственных повстанцев. Надзиратели тюрьмы, сбежавшие в Европу, публиковали фотографии тысяч тел замученных до смерти сирийцев.«Седная» считается самой жестокой из 27 тюрем режима Асада. По словам бывших надзирателей, эта тюрьма предназначалась для «отправки людей на смерть». #Сирия #оппозиция #Дамаск #тюрьма #режимАсада #Седная #Сейдная #ЧеловеческаяБойня #освобождение #заключенные
Сирийская оппозиция выпустила заключенных из тюрьмы «Седная» / Others
8 декабря 2024 г.
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