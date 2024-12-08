Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлениями о ситуации в Сирии на пресс-конференции в столице Катара, Дохе. «Турция придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии», — подчеркнул министр.

При этом Фидан отказался от комментариев относительно местонахождения Асада. «Я не могу делать никаких комментариев по этому поводу, мы также не знаем, где он находится. Вероятно, он находится за пределами Сирии», — отметил Фидан.

Министр заявил, что падение режима Асада открывает возможности для возвращения сирийских беженцев: «Миллионы сирийцев, которые были вынуждены покинуть свою страну, теперь могут вернуться домой».

«Мы призываем всех участников, как в регионе, так и за его пределами, действовать осторожно и спокойно, чтобы не привести регион к еще большей нестабильности», — призвал к осторожности в регионе глава турецкой дипломатии.

Дипломат особо подчеркнул необходимость предотвратить использование ситуации террористическими группировками. «Мы действуем очень осторожно, чтобы убедиться, что ДАЕШ и PKK не воспользуются этой ситуацией в своих целях. Мы поддерживаем контакт с нашими американскими друзьями», — заявил Фидан.

Министр также подчеркнул необходимость сохранения государственных институтов и объединения оппозиционных сил. По его словам, Турция продолжит работу с новой администрацией для восстановления Сирии, используя все имеющиеся возможности совместно с соседними странами.