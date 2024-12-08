В Дамаске, одном из древнейших городов мира, впервые за долгие годы люди вышли на улицы с ликованием – 61-летнее правление партии БААС и династии Асадов завершилось. Оппозиционные силы вошли в центр сирийской столицы, а правительственные войска оставили ключевые государственные объекты, включая министерства обороны и внутренних дел, а также международный аэропорт.

Династия Асадов начала свое правление в 1970 году, когда Хафез Асад пришел к власти путем внутрипартийного переворота. После его смерти в 2000 году правление унаследовал сын – Башар Асад, продолживший политику отца, основанную на жестких репрессиях, коррупции и кумовстве.

Решающий момент наступил в 2011 году во время «арабской весны». Тогда волна протестов поднялась после трагической гибели 13-летнего Хамзы аль-Хатиба, которого силовики замучили до смерти за надпись на стене «Доктор, ты – следующий». Первоначально мирные демонстрации с требованиями реформ переросли в полномасштабную гражданскую войну после того, как режим ответил на них насилием.

Длительное время режим Асада держался благодаря поддержке Ирана и России. Москва предоставляла режиму Асада существенную военную помощь, включая авиацию и бронетехнику. Российские силы помогли режиму восстановить контроль над многими территориями, в том числе Алеппо и Восточной Гутой. Однако ситуация кардинально изменилась после начала конфликта в Украине – Москва была вынуждена значительно сократить свое военное присутствие в Сирии.

Конфликт с Израилем ослабил других покровителей режима Асада — Иран и ливанскую группировку «Хезболла». В итоге защищать Асада стало некому.

Воспользовавшись ослаблением иранской и российской поддержки, оппозиционные силы с конца ноября начали масштабное наступление. Контроль над территориями начал стремительно переходить к противникам режима, который стал рушиться как карточный домик. Сначала пали Алеппо, Идлиб и Хама, а затем освободительная волна достигла и Дамаска.

Особенно символичным стало освобождение печально известной тюрьмы Седная. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала гражданской войны в тюрьме Седная погибло 30 тыс. заключенных. По оценкам правозащитной организации Amnesty International, с сентября 2011 по декабрь 2015 года во внесудебном порядке были казнены от 5 до 13 тыс. человек.

В условиях стремительного падения режима премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали выступил с примирительным заявлением. Он выразил готовность к сотрудничеству с новым правительством, которое изберет сирийский народ, и пообещал обеспечить плавную передачу власти. В свою очередь, лидер оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шара призвал к сохранению порядка и защите государственных учреждений до официальной передачи власти.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на пресс-конференции в Дохе, подчеркнул важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Он отметил историческую возможность возвращения на родину миллионов сирийских беженцев, но при этом призвал всех региональных игроков действовать с особой осторожностью, чтобы не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации.

Турецкий дипломат особо отметил необходимость предотвращения использования ситуации террористическими группировками. По его словам, Анкара поддерживает тесный контакт с американскими партнерами для недопущения активизации террористических организаций в регионе.

Местонахождение самого Башара Асада остается предметом спекуляций. По некоторым сведениям, он мог покинуть страну, возможно, направившись в Россию. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Министр Фидан воздержался от прямых комментариев по этому поводу, лишь предположив, что бывший президент, вероятно, находится за пределами Сирии.

События в Сирии могут стать историческим уроком для всех фараонов, ведущих войну против собственного народа. Теперь перед страной стоит сложнейшая задача – построить новое государство на руинах кровопролитной гражданской войны, восстановить разрушенную инфраструктуру и обеспечить возвращение миллионов беженцев. При этом критически важно не допустить новой волны насилия и сохранить государственные институты в период транзита власти.