Сирийская оппозиция заявила на государственном телевидении о свержении режима Асада

Сирийская оппозиция объявила в эфире государственного телевидения, что они освободили Дамаск и свергли режим президента Башара аль-Асада, добавив, что все заключенные были освобождены из тюрем #Сирия #оппозиция #телевидение #заявление #режимАсада #заключенные #политзаключенные #освобождение #тюрьма