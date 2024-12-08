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Сирийская оппозиция заявила на государственном телевидении о свержении режима Асада
Сирийская оппозиция объявила в эфире государственного телевидения, что они освободили Дамаск и свергли режим президента Башара аль-Асада, добавив, что все заключенные были освобождены из тюрем #Сирия #оппозиция #телевидение #заявление #режимАсада #заключенные #политзаключенные #освобождение #тюрьма&nbsp;
Сирийская оппозиция заявила на государственном телевидении о свержении режима Асада / Others
8 декабря 2024 г.
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