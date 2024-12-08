Освобожденного сирийского заключенного должны были сегодня казнить

Освобожденный сирийский заключенный рассказал, что его планировали казнить сегодня вместе с еще 54 людьми. Этот мужчина один из тех, кого сирийская оппозиция освободила из военной тюрьмы «Сейдная» в пригороде Дамаска. #Сирия #оппозиция #Дамаск #тюрьма #режимАсада #Седная #ЧеловеческаяБойня #освобождение #заключенные