ПОЛИТИКА
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Освобожденного сирийского заключенного должны были сегодня казнить
Освобожденный сирийский заключенный рассказал, что его планировали казнить сегодня вместе с еще 54 людьми. Этот мужчина один из тех, кого сирийская оппозиция освободила из военной тюрьмы «Сейдная» в пригороде Дамаска. #Сирия #оппозиция #Дамаск #тюрьма #режимАсада #Седная #ЧеловеческаяБойня #освобождение #заключенные
Освобожденного сирийского заключенного должны были сегодня казнить / Others
8 декабря 2024 г.
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