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Хакан Фидан: сирийцы смогут вернуться домой
Турция придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе, Катар. Министр иностранных дел сказал, что падение режима Асада открывает возможности для возвращения сирийских беженцев и миллионы сирийцев, которые были вынуждены покинуть свою страну, теперь могут вернуться домой. #Сирия #Турция #Фидан #сирийцы #режимАсада #домой #возвращение
Хакан Фидан: сирийцы смогут вернуться домой / Others
8 декабря 2024 г.
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