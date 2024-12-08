Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью, показанном в воскресенье на NBC, что «абсолютно точно» рассмотрит вопрос о выходе из НАТО, если союзники не будут «платить по счетам».

«Они должны платить по счетам», - заявил он, добавив, что «абсолютно точно» рассмотрит уход из альянса, если его члены не будут «справедливо с нами (США - ред.) обращаться».

Еще в мае 2017 года — во время своего первого президентского срока — Трамп в ходе саммита НАТО резко раскритиковал союзников за недостаточные оборонные расходы. Он подчеркнул, что многие страны альянса не выполняют обязательство тратить минимум 2% ВВП на оборону, заявив, что это «нечестно по отношению к налогоплательщикам США».

За последние 7 лет расходы на оборону в европейских странах значительно выросли, особенно после начала полномасштабной войны России против Украины. По данным на 2024 год, 21 страна НАТО достигла цели в 2% расходов на оборону от ВВП или превысила ее. Лидером стала Польша с показателем 4,12%, за ней следуют Эстония (3,43%) и Латвия (3,15%). В пятерку лидеров также вошли Литва и Греция, в то время как такие крупные европейские державы, как Германия и Франция, лишь немного превысили целевое финансирование альянса — с 2,12% и 2,08% соответственно.