В воскресенье утром телевидение Сирии объявило о «триумфе великой сирийской революции и падении преступного режима Асада». Сам президент Сирии Башар Асад, как сообщается, бежал из страны на фоне стремительного наступления повстанцев, которое сегодня завершилось освобождением столицы, Дамаска. Это стало кульминацией двухнедельной военной кампании, положившей конец почти 54-летнему режиму семьи Асадов, династическому правлению, загубившему жизни многих тысяч людей.

Кадры, распространенные в социальных сетях и на телевидении, показали толпы людей, празднующих в центре столицы: они срывали плакаты с изображением диктатора Асада, топтали и пинали статуи его отца, Хафеза Асада, а также забирались на танки на центральной площади. Видео из Алеппо, города, который был освобожден всего неделю назад, также показали массовые сцены ликования. Для большинства сирийцев конец правления Асадов стал символом долгожданной свободы и восстановления справедливости.

Дамаск пал

После более чем полувека правления семьи Асадов в Сирии наступил исторический момент: оппозиционные группы заявили о падении режима. Молниеносное наступление, начавшееся на северо-западе страны и завершившееся в течение двух недель, привело к захвату ключевых городов, став символом окончания авторитарного правления, длившегося с 1971 года.

Семья Асадов управляла Сирией на протяжение всех этих лет. Партия Баас пришла к власти в Сирии в 1963 году, а в самом начале 70-х Хафез Асад захватил власть в партии. После его смерти в 2000 году руководство перешло к его сыну Башару Асаду, который унаследовал авторитарный курс, опирающийся на разветвленную сеть репрессивных органов. Однако в 2011 году разразилась гражданская война, которая привела к жестоким расправам и тысячам жертв.

Башар Асад самым жестоким образом подавил народное восстание, применяя против гражданского населения авиаудары, артиллерию и химическое оружие, включая зарин. Этот конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, жертвами которой стали сотни тысяч человек.

Поддержка Ирана и России позволила Асаду удерживать власть, несмотря на длительные беззаконье и международное осуждение.

Однако наступление повстанцев в 2024 году изменило баланс сил, положив конец авторитарному правлению.

С 27 ноября режим потерял контроль над ключевыми регионами, включая Алеппо, Идлиб и Хаму.

Движение «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ), возглавляющее все эти годы усилия по свержению президента Башара Асада и его правительства, в ночь с субботы вошло в Дамаск, одновременно взяв ключевой город Хомс, расположенный примерно в 160 километрах к северу от столицы. Эта победа стала частью более широкого наступления, в рамках которого различные освободительные движения, включая поддерживаемые Турцией, заняли стратегически важные территории по всей стране, включая северные регионы, прилегающие к турецкой границе, а также южные районы Сирии.

В своих заявлениях лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани подчеркивал, что целью организации является свержение президента Башара Асада. В интервью CNN, которое он дал пару дней назад, Джулани открыто говорил о готовности использовать «все доступные средства» для достижения этой цели.

В 2017 году было объявлено о слиянии ХТШ с другими региональными группами, что позволило движению укрепить контроль над провинцией Идлиб, создав там протогосударственное образование. На этих территориях было установлено гражданское правительство.

Его публичные выступления в Алеппо после освобождения города от правительственных войск сопровождались заявлениями о защите прав религиозных меньшинств, в частности христиан.

Сегодня в заявлении, зачитанном на сирийском государственном телевидении, представители оппозиционных сил объявили об «освобождении Дамаска» и падении тирании Башара Асада. Группа подчеркнула, что арестованные режимом лица освобождены, а граждане должны объединиться для защиты «свободного сирийского государства».

Наступление началось в северо-западной провинции Идлиб и быстро перекинулось на юг, охватив ключевые города и шоссе, ведущие к Дамаску. Силы повстанцев взяли под контроль стратегические участки вблизи столицы, а сирийская армия либо отступала, либо сдавалась. По сообщениям, высокопоставленные офицеры Сирии дезертировали, переодевшись в гражданское и покинув столицу.

Джулани заявил, что премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали останется на своем посту до официальной передачи власти. В своем видеообращении Джалали также заявил, что готов работать с переходным правительством, однако не упомянул о судьбе Асада. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, которая отслеживает ход конфликта, диктатор вылетел из Дамаска и покинул страну.

Накануне своего краха Асад предпринял последнюю отчаянную попытку сохранить власть, включая косвенные дипломатические выпады в адрес США и избранного президента Дональда Трампа, как сообщает агентство Bloomberg. В связи с этим, к этому моменту из-за ослабления своих военных позиций он приказал армии отступить к Дамаску, фактически уступив оппозиции значительную часть страны, включая Хомс.

Таким образом, по информации различных источников, режим Асада был готов к переговорам о сделке, которая могла бы позволить ему либо сохранить контроль над оставшейся территорией, либо обеспечить безопасное убежище за рубежом. Через посредничество Объединенных Арабских Эмиратов Асад предложил США прекратить все контакты с поддерживаемыми Ираном движениями, включая «Хезболлу», в обмен на содействие в прекращении боевых действий.

Однако ранее Дональд Трамп уже высказался о ситуации в Сирии в социальных сетях, отметив, что Сирия — это хаос, и она не является союзником их страны. «США не должны иметь ничего общего с этим конфликтом. Это не наша война. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!», — заявил избранный президент США.

На фоне этих событий сионистский Израиль также сообщил о невмешательстве в сирийский конфликт, а Ирак объявил о закрытии пограничного перехода Аль-Каим и обеспечении безопасности на границе.

Тюрьмы

Освобождение узников режима Асада — отдельная эпопея. Освобождение людей стало важнейшим символом разрушения репрессивной машины, на которой основывалось правление Асадов, ставшее олицетворением жестокости и подавления инакомыслия.

Повстанцы, занявшие крупные города Сирии, раскрыли мрачные тайны мест содержания под стражей, которые десятилетиями олицетворяли брутальность режима Асадов. Одним из таких мест стала военная тюрьма Седная, печально известная своим садистским режимом пыток. Видео, распространившееся в интернете, запечатлело момент, когда десятки бывших заключенных вырывались из мрачных стен Седная, разбегаясь в ночи.

Расположенная в 30 километрах от Дамаска, эта тюрьма превратилась в символ бесчеловечности режима. С момента начала сирийского конфликта это заведение стало конечным пунктом для десятков тысяч мирных граждан и военнослужащих, осмелившихся бросить вызов диктатуре.

Заключенные, прошедшие через ад других тюрем, оказывались в Седнае, где их ждали невыносимые условия содержания и систематические пытки. Лишенные права на защиту, они подвергались жестоким избиениям, голоду и унижениям, превращавшим их существование в мучительную агонию. Смерть в этой тюрме стала обыденностью, а выжившие всю оставшуюся жизнь несли на себе шрамы физических и психологических травм.

По данным правозащитных групп, с 2011 года в Сирии не менее 100 000 человек стали жертвами насильственных исчезновений или были убиты в местах содержания под стражей.

Согласно Amnesty Int, ссылаясь на рассказы выживших, пытки в сирийских местах содержания под стражей применяются даже не для получения информации, а как инструмент подавления, унижения и наказания. Заключенные подвергаются бесконечным издевательствам и жестокому обращению, не имея шанса прекратить свои страдания даже путем «признаний». Выжившие свидетельствуют, что визиты родственников становились для них новым источником страха.

Открытие мест заключения и массовое освобождение узников стали символическим ключом к разрушению не только железных решеток, но и самого режима, который долгое время сковывал свободу сирийцев. Как с тюремными дверями, так и с системой власти были сброшены оковы.

Исторический момент

Свержение Башара Асада стало историческим моментом для Сирии, символизируя конец самого длительного авторитарного режима в регионе.

Однако для многих происходящее в Сирии служит как поводом для радости, так и вечным напоминанием о жертвах и утратах. Имена многих, пропавших в зинданах, канули в лету, а их страдания остались без свидетелей и признания.

Даже сегодня, когда падение режима Асада стало реальностью, несмотря на общеизвестную кровожадность его многолетнего правления, некоторые западные комментаторы представляют поражение не как конец диктатуры и мучений тысяч людей, а как триумф «экстремистов», утверждая, что это может привести к новому насилию, в том числе по отношению к христианам, алавитам и другим меньшинствам.

Тем не менее после победы на поле боя повстанцы заявили о начале новой эры для Сирии, обещая «перевернуть страницу темного прошлого» и открыть «новые горизонты для будущего».