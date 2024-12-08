Семья Башара Асада, 8 декабря покинувшего пост президента Сирии, находится в Москве. Об этом сообщили российские агентства ТАСС и «Интерфакс».

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — заявил собеседник «Интерфакса» из Кремля.

Источник также заявил, что РФ поддерживает «поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса» и призывает к «возобновлению переговоров под эгидой ООН».

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений на территории Сирии», — добавил собеседник «Интерфакса», выразив надежду на дальнейшее развитие отношений Москвы и Дамаска.

«Би-би-си» со ссылкой на данные ресурса по отслеживанию воздушных суден Flightradar 24, предположили, что Асад мог быть доставлен российским военным самолетом, вылетевшим с авиабазы Хмеймим или аэропорта Латакии. При этом, по данным ресурса, идентификационное оборудование самолета было сразу отключено, затем временно активировано на подлете к Москве и вновь выключено прямо перед посадкой.