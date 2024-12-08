Макрон уходить не намерен

«Я возьму на себя формирование правительства в интересах страны, которое будет представлять все политические силы, входящие в арку управления, которые готовы участвовать в его работе или, по крайней мере, обязуются не выносить ему вотум недоверия», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации в связи с роспуском правительства, которому парламент накануне объявил вотум недоверия.

Глава государства пообещал назвать имя нового главы правительства в ближайшие дни, а также подчеркнул, что сам в отставку уходить не собирается и планирует оставаться на посту президента до окончания своих полномочий в 2027 году.

По словам французского лидера, приоритетом нового правительства станет бюджет. В частности, в декабре планируется принять специальный закон для управления государственными финансами до принятия нового бюджета.

Премьер-министр Мишель Барнье принял в начале декабря законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год. Для этого он воспользовался ст. 49.3 Конституции, которая позволяет принять закон в обход голосования в парламенте.

Реакция последовала незамедлительно, депутаты Национальной ассамблеи страны воспользовались своим правом и вынесли вотум недоверия правительству Барнье. Были поданы два проекта вотума недоверия: один из них подготовили крайне левые из «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона, другой — крайне правые из «Национального объединения» Марин Ле Пен. В итоге под двумя документами подписались 185 левых депутатов и 140 крайне правых — абсолютное большинство парламента.

Произошедшее стало неожиданностью для Франции. Впервые в ее истории премьер-министр провел на посту всего три месяца, к тому же в одном голосовании крайне левые объединились с крайне правыми.

Статью 49.3 Конституции применяли и предыдущие правительства Эммануэля Макрона, но без каких-либо последствий, поскольку тогда у президента было большинство в парламенте.

В этот раз премьер-министр, который провел на посту всего три месяца, был вынужден подать президенту прошение об отставке. Он продолжит занимать свой пост до тех пор, пока в стране не будет назначен новый глава правительства.

И левым, и правым

Правительственный кризис во Франции разразился по двум причинам: из-за слишком большой разнородности политических сил в парламенте и отсутствия между ними согласия по ключевым вопросам, а также решения президента Эммануэля Макрона не брать в расчет, что первое место на прошедших в июле выборах заняла левая коалиция «Новый народный фронт».

Коалиция президента Эммануэля Макрона смогла избежать катастрофического поражения и не допустить победы крайне правых только благодаря объединению в «республиканский фронт» с левыми.

В итоге сыгравшие значительную роль в победе над крайне правыми и рассчитывавшие, что формирование правительства доверят им, левые, после назначения премьер-министра от правоцентристской партии «Республиканцы» почувствовали себя обманутыми.

Премьер-министр Барнье пытался угодить интересам крайне правой Марин Ле Пен, но вместо этого разозлил даже умеренных политиков из левого лагеря, возмущенных тем, что глава правительства готов идти навстречу крайне правым, а вовсе не социалистам.

Сейчас крайне левые вновь требуют назначить премьер-министра из своих рядов, в противном случае они угрожают вслед за правительством отправить в отставку и президента Макрона. Более умеренную позицию по этому вопросу заняла Марин Ле Пен. Она раскритиковала проект бюджета, предложенный Барнье, но при этом подчеркнула, что в жесткую оппозицию уходить не хочет и готова «позволить работать будущему премьер-министру».

Политик, хотя и считает президента ответственным за происходящее, не требует его отставки. В случае, если крайне правые из «Национального объединения» Марин Ле Пен не настаивают на отставке главы государства, ее и не будет.

Однако пока не ясно, как именно будут разворачиваться события во Франции. Понятно одно — новый премьер-министр должен быть компромиссной фигурой, которая будет устраивать и левое крыло, и правое, и президентский центр.

Ведь теоретически любой из трех входящих в парламент блоков может заблокировать кандидатуру нового главы правительства, и череда премьер-министров и правительств может продолжаться до осени 2025 года, когда у президента Эммануэля Макрона вновь появится право распустить парламент. Или же и вовсе до 2027 года, когда во Франции изберут нового главу государства.

Пока без бюджета

«Как и из кого будет конструироваться следующее правительство — пока непонятно. Задачей Макрона было не допустить во власть ни левых, ни правых, но теперь этого, скорее всего, не избежать», — уверен политолог Федор Лукьянов.

Отставка правительства — это поражение не только для опытного французского политика Мишеля Барнье, но и для президента Макрона, который в июне 2024 года решил распустить парламента. Если бы не это обстоятельство, он бы мог и дальше сохранять большинство в парламенте до конца своего второго срока.

Из-за того, что правительство во главе с Мишелем Барнье было сформировано лишь к сентябрю, оно с большим опозданием приступило к подготовке бюджета на 2025 год, ведь обычно основной финансовый документ принимают к середине осени.

Сейчас в начале декабря он еще не подписан, скоро в стране начнутся рождественские и новогодние праздники, поэтому принятие бюджета отложат на более позднее время.

В крайнем случае Франция может повторно применить бюджет 2024 года. Однако в любом случае падение правительства может нанести экономический ущерб стране, снижение доверия со стороны кредиторов может привести к росту ставок по французским государственным облигациям, в таком случае тает надежда предыдущего правительства сократить в 2025 году госдолг до 5,3%.