Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время программы «Встреча с молодежью» в Народной библиотеке Шахинбей в Газиантепе прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Международный уголовный суд принял очень верное решение. Но и ранее вынесенным решениям Нетаньяху никогда не подчинялся. Этому решению он тоже не подчинится. Однако сам факт вынесения такого решения является победой стран, выступающих против Израиля. Это было очень важно», — заявил Эрдоган.

Глава государства отметил, что теперь будет внимательно следить за действиями Нетаньяху в ответ на решения суда.

Эрдоган подчеркнул, что мир переживает необычный период, особенно на фоне изменений в американской политике.

«Сейчас в Америке вновь у власти находится администрация Трампа. Посмотрим, как будет формироваться новое правительство. В целом мир движется к совершенно иному будущему. Поэтому следующие 2–3 месяца будут очень важными для нас», — отметил турецкий лидер.

Во время встречи с молодежью президент также подчеркнул важность дипломатических связей и диалога с мировыми лидерами.

«Важны не только выражения, но и механизм диалога. Сейчас среди мировых лидеров нас осталось только двое — я и Владимир Путин. Это не мое мнение, это факт. За 22 года моего срока и почти столько же лет Путина остальные лидеры ушли со сцены», — отметил Эрдоган.

Президент также вспомнил о своей дружбе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, назвав его выдающимся лидером:

«Шрёдер всегда относился к нам с большим уважением. Даже во время Рамадана он соблюдал наши традиции, что говорит о его высоком уровне культуры и понимания. Наши отношения с ним продолжаются до сих пор, он иногда приезжает в Турцию. Было бы замечательно, если бы и в турецкой политике появлялись лидеры, подобные Шрёдеру».

Эрдоган также подчеркнул, что уход Ангелы Меркель сильно повлиял на политику Германии:

«После ухода Меркель немецкая политика практически прекратилась. Она была выдающимся политиком, и ее место в истории Германии остается значимым».