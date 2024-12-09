Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешний крах режима Башара Асада стал результатом его многолетнего отказа от политического процесса. Об этом Блинкен заявил в своем выступлении, подчеркнув, что сирийский народ спустя 14 лет конфликта получает надежду на изменения.

«Режим Асада, отвергавший надежный политический процесс с 2011 года и полагавшийся на поддержку России и Ирана, привел себя к краху», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США поддерживают всеобъемлющий переходный процесс, который должен осуществляться самими сирийцами. В переходный период, по его словам, сирийский народ имеет право требовать сохранения государственных институтов, восстановления базовых услуг и защиты уязвимых групп.

Блинкен добавил, что Асад и его окружение должны быть привлечены к ответственности за преступления, совершенные во время конфликта. США продолжат поддерживать международные усилия в этом направлении и будут следить за действиями сирийской оппозиции, которая берет на себя все больше ответственности, сказал госсекретарь.

«Мы будем оценивать не только их заявления, но и действия», — добавил он.

Блинкен призвал все стороны уважать права человека, защищать гражданских лиц и соблюдать нормы международного гуманитарного права.