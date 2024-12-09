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Байден о будущем Сирии после Асада
Президент США Джо Байден назвал падение режима Башара Асада «актом справедливости», пообещав помощь Сирии и ее соседям в переходный период
Байден о будущем Сирии после Асада
Президент США Джо Байден / Фото: Reuters
9 декабря 2024 г.

Президент США Джо Байден охарактеризовал падение режима Башара Асада как «акт справедливости» и заявил о готовности США поддержать Сирию в переходный период. В своем выступлении он отметил, что крах сирийского лидера стал возможным благодаря ослаблению России и Ирана, оказавшихся неспособными предоставить поддержку своему союзнику.

Байден подчеркнул, что Сирия сейчас стоит на пороге исторических перемен, однако признал, что ситуация в стране остается крайне нестабильной и сопряженной с высокими рисками.

Президент США заявил, что пока нет точных данных о местонахождении Башара Асада, но есть информация о его возможном пребывании в Москве. Российские власти, по данным СМИ, предоставили Асаду убежище.

Президент подчеркнул, что США будут оценивать действия новых сирийских лидеров и готовы оказывать поддержку только в случае соблюдения ими прав человека и международного права.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США будут поддерживать международные усилия по привлечению Башара Асада и его союзников к ответственности за преступления против сирийского народа, включая использование химического оружия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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