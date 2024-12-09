Министерство юстиции Южной Кореи объявило о запрете на выезд президента Юн Сок Ёля из страны. Запрос о введении ограничения был подан управлением по расследованию коррупции, сообщило Associated Press. Главный прокурор управления О Дон Ун заявил, что следователи настаивают на этом в рамках расследования событий, связанных с чрезвычайным положением, введенным 3 декабря.

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже, госизмене и злоупотреблении властью. В полиции Южной Кореи заявили, что рассматривают возможность его допроса. Запрет на выезд президента также связан с подозрением в том, что введение чрезвычайного положения стало попыткой подавления оппозиции.

Чрезвычайное положение, введенное президентом под предлогом борьбы с «просеверокорейскими антигосударственными силами», продлилось всего шесть часов. Парламент, собравшийся на экстренное заседание, отменил указ, и это решение одобрило правительство.

После отмены чрезвычайного положения министр обороны Ким Ен Хен взял на себя ответственность за случившееся и подал в отставку. Позднее, 8 декабря, он был арестован по обвинению в причастности к действиям, которые нарушают конституцию страны.

Оппозиция инициировала процесс импичмента президента, однако голосование не состоялось: депутаты правящей партии покинули зал заседаний, что не позволило собрать необходимое число голосов. Оппозиционные представители заявили, что продолжат добиваться привлечения Юн Сок Ёля к ответственности.

Юн Сок Ёль, выступая перед нацией 7 декабря, извинился за свои действия. Он признал, что решение о введении чрезвычайного положения было ошибочным, но подчеркнул, что действовал из соображений национальной безопасности.