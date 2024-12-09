В рамках военной операции, начатой 1 декабря, Сирийская национальная армия (СНА) освободила Манбидж от террористической организации PKK/YPG. В ходе боев бойцы СНА взяли под контроль западный и северный рубежи города, включая населенные пункты Урейме и Ум-Дадат.

Манбидж считался одним из крупнейших опорных пунктов террористов на западе Сирии. Сейчас в городе проводятся работы по разминированию и ликвидации установленных ловушек.

Ранее, в первый день операции, СНА освободила центр района Тель-Рифат, который также находился под контролем PKK/YPG.

Манбидж имеет стратегическое значение, так как в планах PKK/YPG он должен был стать ключевым звеном террористического коридора от границы с Ираком до побережья Средиземного моря.

С 2016 года, после операции, поддержанной США, террористы захватили Манбидж. Вашингтон обещал Турции, что после очищения района от боевиков ДАЕШ, PKK/YPG покинут город. Однако это обещание выполнено не было.

Россия также в 2019 году в рамках соглашения с Турцией в ходе операции «Источник мира» заявляла о выводе боевиков из Манбиджа, но на практике террористы остались в городе.

Глава Сирийского временного правительства Абдуррахман Мустафа поздравил народ Манбиджа и бойцов СНА с освобождением города.

«Это важный шаг на пути восстановления суверенитета Сирии. Призываю всех продолжать борьбу за полное освобождение территорий и достижение свободы и достоинства для нашего народа» — отметил Мустафа в своем заявлении, опубликованном в социальной сети X.