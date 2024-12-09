Израильские войска вечером 8 декабря сообщили, что вошли в демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах — впервые с 1973 года, когда Тель-Авив оккупировал эти территории. Это первое за последние полвека израильское вторжение на сирийскую территорию за пределами Голан.

Израильская армия сообщила, что заняла ключевые позиции на сирийской стороне горы Хермон — южные и юго-западные участки горы с 1973 года оккупированы Израилем, однако северо-восток остается под контролем Сирии.

Представитель Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Израиль ввел войска «‎временно» и якобы из опасений, что сирийская оппозиция начнет атаки по израильской территории. В Генштабе также объявили о создании «закрытых военных зон» на Голанах после падения режима в Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «не позволит враждебным силам обосноваться на наших границах».

«Школы в четырех друзских общинах на северных Голанских высотах — Буката, Эйн-Киние, Масадэ и Мадждал-Шамс — будут проводить занятия онлайн в воскресенье. Детские сады будут работать в обычном режиме в этих городах», — говорится в заявлении израильской армии.

СМИ также сообщили о том, что Тель-Авив наносит воздушные удары по складам химического оружия и ракетным заводам в районе Дамаска. Эти удары, как утверждается, были направлены на предотвращение попадания стратегических объектов в руки сил, свергнувших Асада.

Сирийская оппозиция во главе с Абу Мухаммадом Джулани 8 декабря взяла под контроль Дамаск. Глава режима Асад бежал из Сирии в неизвестном направлении, ознаменовав крах партии «‎‎Баас», находившейся у власти в Сирии с 1963 года. Это произошло через неделю после того, как антиправительственные группы захватили контроль над Алеппо, вторым крупнейшим городом Сирии.