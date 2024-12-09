По всему миру сторонники сирийской оппозиции снимают флаги партии «‎Баас»‎ и режима Асада — трехцветный красно-бело-черный с двумя звездами на белом фоне. Вместо него в дипмиссиях вывешивают исторический флаг Сирии 1932 года, ставший знаменем сирийской оппозиции — трехцветный зелено-бело-черный с тремя звездами.

МИД Сирии

Сирийский МИД объявил, что его дипломатические миссии за рубежом будут служить всем гражданам, открывая «новую страницу» национальной истории. Над зданием водрузили исторический флаг страны, убрав знамя «‎Баас»‎.

Турция

Сторонники оппозиции устроили масштабные праздничные митинги у здания генконсульства Сирии в Стамбуле, отмечая свержение режима Асада. Со здания неофициально сняли флаг режима Асада и вывесили историческое знамя.

После утренней молитвы сирийцы, живущие в городе, собрались во дворе мечети Фатих. Несмотря на дождь, сирийцы, собравшиеся во дворе со своими детьми, обнимали друг друга и радовались, передает агентство «‎Анадолу»‎.

Россия

В Москве флаг режима был снят с посольского флагштока вечером 8 декабря. Утром 9 декабря над зданием уже вывесили флаг сирийской оппозиции. Местные активисты также сняли флаг режима Асада с сирийского генконсульства в Санкт-Петербурге и заменили его на знамя оппозиции.

Испания

В Мадриде у посольства Сирии собрались около 150 человек. Здесь также сменили флаг асадовского режима и заменили его на трехзвездочный черно-зелено-белый флаг сирийской оппозиции. «Это памятный день для всего сирийского народа — 8 декабря 2024 года. Мы создадим свободную страну для всех сирийцев», — заявил в беседе с Reuters 32-летний стоматолог Билал Кутайни.

Греция

Сторонники оппозиции проникли в сирийское посольство в Афинах, водрузив свой флаг на крыше здания. Вызванная дипмиссией полиция задержала четырех человек, однако правоохранители не стали трогать флаг. Над посольством до сих пор развевается трехзвездочный флаг оппозиции. Аналогичные акции также прошли в Швеции и Сербии.