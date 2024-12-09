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Посольство США в Украине: готовьтесь к новым атакам
Посольство США в Украине предупредило американских граждан о возможных ракетных ударах со стороны России
Посольство США в Украине: готовьтесь к новым атакам
Посольство США в Украине / Фото: Reuters
9 декабря 2024 г.

Посольство США в Киеве призвало граждан США в Украине проявлять осторожность из-за усиления угроз со стороны российской армии. В сообщении, опубликованном 10 декабря на официальном сайте диппредставительства, говорится о возможных ударах российских ракет и беспилотников, направленных на критическую инфраструктуру Украины.

Посольство рекомендует американцам заранее ознакомиться с расположением ближайших укрытий и воспользоваться ими в случае воздушной тревоги. Помимо этого, дипломаты настоятельно рекомендуют иметь запасы воды, еды и лекарств на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее посольство США неоднократно публиковало подобные уведомления. Например, 19 ноября в заявлении отмечалось, что российские атаки могут привести к отключениям электричества и тепла. В августе, во время празднования Дня независимости Украины, учреждение также временно закрывалось из-за повышенной угрозы ракетных и дроновых ударов.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 декабря Россия выпустила 37 ударных дронов типа «Шахед» и две ракеты. Атаки были произведены из воздушного пространства над Черным морем и с территорий России.

Украинские силы ПВО сбили обе ракеты и 18 беспилотников. Тем не менее в Виннице повреждены несколько частных объектов. Удары фиксировались в ряде областей, включая Сумскую, Днепропетровскую и Одесскую.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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