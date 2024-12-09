Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть и обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине гарантий безопасности через размещение иностранного военного контингента. Это предложение предполагает временное решение до официального вступления Украины в НАТО.

Зеленский не уточнил, о военных какой страны идет речь, но Макрон ранее допускал возможность отправки французских войск. СМИ сообщают, что Франция и Великобритания рассматривают возможность участия в подобных инициативах.

Впервые упоминание о предложении прозвучало после встречи Зеленского с Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом 7 декабря в Париже. В понедельник Зеленский подтвердил это, обсуждая ситуацию с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем.

Президент Украины подчеркнул, что перемирие с Россией возможно только при наличии четких гарантий безопасности. Он назвал размещение иностранного контингента и приглашение Украины в НАТО ключевыми условиями.

Зеленский также заявил, что в ближайшее время обсудит вопрос о вступлении в НАТО с действующим президентом США Джо Байденом. При этом он отметил, что обсуждать этот вопрос с Дональдом Трампом преждевременно до его инаугурации.

Тем временем Трамп в интервью New York Post вновь подчеркнул необходимость завершения войны, заявив, что Зеленский сообщил ему о своей готовности к миру.