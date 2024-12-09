ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Момент освобождения женщин с ребенком из тюрьмы в Сирии
В интернете появились кадры освобождения женщин-заключенных из печально известной тюрьмы «Седная». По данным правозащитных организаций, она была местом пыток и массовых казней. В 2022 году в отчете ADMSP тюрьма «Седная» названа «лагерем смерти», где массовые нарушения прав человека стали нормой после начала гражданской войны в Сирии. Согласно оценкам активистов, в период с 2011 по 2018 год в ней были казнены или погибли от пыток, отсутствия медпомощи или голода более 30 тысяч заключенных.
Момент освобождения женщин с ребенком из тюрьмы в Сирии / Others
9 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us