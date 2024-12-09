Момент освобождения женщин с ребенком из тюрьмы в Сирии

В интернете появились кадры освобождения женщин-заключенных из печально известной тюрьмы «Седная». По данным правозащитных организаций, она была местом пыток и массовых казней. В 2022 году в отчете ADMSP тюрьма «Седная» названа «лагерем смерти», где массовые нарушения прав человека стали нормой после начала гражданской войны в Сирии. Согласно оценкам активистов, в период с 2011 по 2018 год в ней были казнены или погибли от пыток, отсутствия медпомощи или голода более 30 тысяч заключенных.