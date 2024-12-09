Израиль ударил по очереди за мукой в Рафахе и по лагерю беженцев в Джабалии. За сутки с 8 по 9 декабря были убиты 22 палестинца, включая женщин и детей, сообщили в Минздраве Газы.

В лагере беженцев Джабалия 9 декабря утром три человека были убиты ракетой с дрона, когда пытались покинуть свои дома в поисках еды. «Их тела остаются на улице, так как никто не может добраться до места взрыва», — сообщают очевидцы.

Джабалия на севере Газы остается в осаде уже 65 дней, тысячи ее жителей лишены доступа к продовольствию и воде. «Джабалия превратилась в кладбище», — отмечают местные жители. В лагере беженцев Бурейдж в центре Газы авиаудар разрушил жилое здание, унеся жизни девяти членов одной семьи, включая женщин и детей.

В южном городе Рафах израильский удар ночью убил десять человек, стоявших в очереди за мукой. На юге ситуация с поставками гуманитарных грузов также остается критической, однако не такой катастрофической, как на севере, где Израиль в ноябре ввел тотальную блокаду. Так называемый «‎план генералов»‎ подразумевает зачистку северной части Газы путем голода. В дальнейшем на этой территории израильские власти планируют строительство новых незаконных поселений.

В больнице Камаль Адван на севере Газы жизнь более 100 пациентов остаются в опасности из-за отключения электроэнергии и недостатка кислорода. Руководитель госпиталя Хуссам Абу Сафия заявил, что обстрелы мешают хоть как-либо залатать дыры в стенах и потолке.

«Ситуация крайне опасная. У нас есть пациенты в реанимации и дети, ожидающие операции. Мы не можем работать под постоянными обстрелами», — подчеркнул Сафия.

С начала войны от израильских ударов в Газе погибли более 44 тыс. палестинцев, преимущественно женщин и детей. На фоне продолжающегося насилия госпитали остаются одним из немногих спасательных пунктов в осажденной Газе. Однако и они не гарантируют безопасности: Израиль буквально каждые сутки атакует больницы, невзирая на предупреждения со стороны международного сообщества, включая ООН и США.