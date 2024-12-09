За несколько недель до своего свержения Башар Асад отклонил предложение США, которое могло укрепить его власть, сообщает The Washington Post. По информации издания, Вашингтон через ОАЭ предложил отменить санкции в обмен на прекращение снабжения ливанской «Хезболлы» через территорию Сирии.

Как пишет газета, это оказалось не единственной ошибкой Асада — свергнутый правитель Сирии также отверг предложение Турции о нормализации отношений. «Прежний режим высокомерно отверг наши призывы к разрешению сирийского конфликта путем диалога, не оценив и не поняв значения протянутой нами руки помощи», — заявил после заседания кабмина в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению аналитиков WP, к падению режима привело и разочарование сторонников, которые ждали «дивидендов мира» — восстановления экономики и возвращения страны на мировую арену. Вместо этого 90% сирийцев оказались в нищете, при этом приближенные Асада демонстрировали признаки коррупции и роскошный образ жизни.

Напомним, в ночь на 8 декабря повстанческие группировки вошли в Дамаск, после чего Асад отказался от власти и бежал в Россию. Это противоречит его заявлению десятилетней давности, когда он через экс-премьера РФ Сергея Степашина передал Владимиру Путину: «Передайте Владимиру Владимировичу, что я не Янукович, я никуда не уеду».