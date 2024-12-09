ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Несговорчивость дорого обошлась Асаду
Западные СМИ: Асад отказался от предложения США снять санкции в обмен на прекращение поддержки «Хезболлы»
Несговорчивость дорого обошлась Асаду
На здании висит обгоревший портрет Асада после того, как повстанцы захватили столицу и свергли правителя / Фото: Reuters / Others
9 декабря 2024 г.

За несколько недель до своего свержения Башар Асад отклонил предложение США, которое могло укрепить его власть, сообщает The Washington Post. По информации издания, Вашингтон через ОАЭ предложил отменить санкции в обмен на прекращение снабжения ливанской «Хезболлы» через территорию Сирии.

Как пишет газета, это оказалось не единственной ошибкой Асада — свергнутый правитель Сирии также отверг предложение Турции о нормализации отношений. «Прежний режим высокомерно отверг наши призывы к разрешению сирийского конфликта путем диалога, не оценив и не поняв значения протянутой нами руки помощи», — заявил после заседания кабмина в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению аналитиков WP, к падению режима привело и разочарование сторонников, которые ждали «дивидендов мира» — восстановления экономики и возвращения страны на мировую арену. Вместо этого 90% сирийцев оказались в нищете, при этом приближенные Асада демонстрировали признаки коррупции и роскошный образ жизни.

Напомним, в ночь на 8 декабря повстанческие группировки вошли в Дамаск, после чего Асад отказался от власти и бежал в Россию. Это противоречит его заявлению десятилетней давности, когда он через экс-премьера РФ Сергея Степашина передал Владимиру Путину: «Передайте Владимиру Владимировичу, что я не Янукович, я никуда не уеду».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us