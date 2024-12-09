Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали согласился передать власть оппозиционному «Правительству спасения», сообщает Reuters.

Международное сообщество призвало к единству в Сирии после свержения режима Башара Асада в результате стремительного наступления оппозиционных сил, которые в воскресенье захватили столицу страны Дамаск.

По информации СМИ, Асад находится в Москве, где российское правительство предоставило ему убежище после его отставки. Это положило конец 61-летнему правлению партии «Баас», известному массовыми заключениями, гражданской войной и жестокими репрессиями.

Новым премьер-министром Сирии назначен Мухаммед аль-Башир, ключевой чиновник в администрации ХТШ. Сообщается, что он уже провел встречи с лидером ХТШ Абу Мухаммедом аль-Джулани и бывшим премьером аль-Джалали.

Мир облетели кадры, на которых сирийцы празднуют освобождение десятков тысяч пропавших без вести мужчин, женщин и детей из тюрем и следственных изоляторов.

По сообщениям СМИ, оппозиция намерена продолжить наступление на последние оплоты режима в прибрежных городах Тартус и Латакия, известных своими связями с режимом Асада.

Тем временем на севере страны продолжаются столкновения между «Сирийской национальной армией» и сирийскими ответвлениями террористической организации PKK. Одновременно израильские удары поразили правительственные объекты в Дамаске и на юге страны.