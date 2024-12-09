После выборов в США и возвращения Трампа в Белый дом его политика по Украине остается в подвешенном состоянии. Сам Трамп неоднократно заявлял, что может закончить войну «за один день», не вдаваясь в подробности своего плана.

На днях Трамп выступил с заявлением, которое последовало за его встречей в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров, отметив, что уже утрачено слишком много жизней, разрушено множество семей. Трамп также предупредил, что дальнейшая эскалация может привести к еще более серьезным и трагическим последствиям.

Ранее некоторые бывшие советники Трампа заявили, что продолжат поставки оружия Украине при условии, если Киев начнет переговоры с Россией, основываясь на текущих фронтовых линиях. Среди предложений, обсуждаемых в окружении Трампа, рассматривается создание демилитаризованной зоны между российскими и украинскими войсками, а также приостановка стремления Украины вступить в НАТО на два десятилетия. Во время предвыборной кампании вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс также представил план, который, по мнению критиков, фактически означает победу России: он предполагает сохранение Москвой контроля над оккупированными украинскими территориями.

Глава Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Дональда Трампа и указал на возможность использования дипломатии для скорейшего окончания войны. Однако украинцы опасаются, что слабое соглашение может быть использовано Москвой для подготовки нового наступления, что делает важными любые гарантии безопасности.

Также, если США снизят свою вовлеченность, возникает серьезный вопрос о способности как Британии, так и континентальной Европы поддерживать Украину самостоятельно. Кроме того, некоторые эксперты полагают, что победа Дональда Трампа на выборах в США, вероятно, поставит под сомнение единую стратегию Запада в отношении войны России с Украиной. Британские политики настаивают на неизменной поддержке Украины, что одновременно может способствовать сближению Великобритании и ЕС по вопросам безопасности.

Новая политика Трампа

Второй срок Дональда Трампа не означает, что он станет калькой первого. Известно наверняка, что на этот раз он вернется с багажом опыта, знанием системы и пониманием, где она прогибается под давлением, а где дает сбои. Кроме того, учитывая, что большинство в Конгрессе обеспечено, его вторая каденция обещает быть более прямолинейной, а подход к международной политике, особенно к украинскому кризису, возможно, будет жестче и прагматичнее.

Касательно Украины Трамп, ранее заявлявший о важности сохранения ее для интересов США, неоднократно критиковал президента Зеленского. Люди из окружения Трампа также не раз критиковали масштабы американской помощи Киеву и обещали пересмотреть внешнюю политику страны. Причем эта «критика» порой доходила до насмешек. Старший сын избранного президента Дональд Трамп-младший разместил в социальных сетях видео, где, по всей видимости, высмеивает Владимира Зеленского. В ролике, изначально опубликованном экс-губернатором Аляски Сарой Пэйлин, Зеленский запечатлен хмурым, стоя рядом с Дональдом Трампом. На видео наложен текст, где говорится, что до потери пособия осталось считанные дни.

В своей кампании Трамп также критиковал действующего президента США, утверждая, что тот увеличивает риск Третьей мировой войны, и пообещал завершить конфликт, выбрав кардинально иной подход. Однако Трамп не раскрывал конкретных планов, объяснив это тем, что «их раскрытие лишило бы возможности использовать их в будущем».

Тем не менее заявления как самого Трампа, так и его советников дают некоторое представление о возможных очертаниях его мирного плана.

В команде избранного президента, по информации WSJ, обсуждаются несколько вариантов мирного урегулирования, включая предложение Кита Келлога, бывшего советника по национальной безопасности и отставного генерала ВС США, номинированного спецпосланником по Украине и России во второй администрации Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и бывшего главы разведки Ричарда Гренелла. Предложенные инициативы отходят от политики президента Байдена и исключают вступление Украины в НАТО, вплоть до 20 лет.

План Келлога предполагает заморозку текущих линий фронта, при этом Украина получит гарантии безопасности от США, которые продолжат поставки оружия. Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО будет отложен.

Это предложение во многом перекликается с заявлением избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, который в сентябре предположил, что окончательное соглашение между Украиной и Россией может включать демилитаризованную зону, укрепленную с целью предотвращения будущих атак России. В рамках этого плана линия фронта будет закреплена, а обе стороны согласятся на создание 800-мильной демилитаризованной зоны. Неясно, кто будет обеспечивать безопасность этой территории, однако один из советников отметил, что миротворческий контингент не будет включать американские войска и не будет финансироваться США через международные организации, такие как ООН. Как заявили в команде Трампа, США могут предоставлять обучение и поддержку, но «ствол пистолета будет европейским», добавив: «Мы не будем отправлять американских мужчин и женщин для поддержания мира в Украине. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы».

Ричард Гренелл выдвигает идею создания автономных зон в Восточной Украине и также противится членству Украины в НАТО.

Таким образом, эти предложения демонстрируют стремление избежать прямого военного вмешательства США, перекладывая ответственность за миротворческие действия на европейские страны.

Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп — пока неясно. Множество неизвестных остается на повестке, особенно в контексте потенциальных отношений Трампа с Путиным. Учитывая его лозунг «Америка прежде всего», он может попытаться дистанцироваться от ряда конфликтов. Многое указывает на то, что российско-украинский — один из них. Однако, ясно то, что все они могут столкнуться с сопротивлением как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников и некоторых американских законодателей.

Для Киева такие перспективы представляют серьезный вызов, так как любые переговоры, предполагающие уступки, способны ослабить общественную поддержку действующего украинского руководства и создать угрозу политической стабильности. Зеленскому придется учитывать внутренние настроения: значительная часть украинского общества воспринимает территориальные уступки как капитуляцию перед Москвой.

Ситуация выглядит противоречивой: с одной стороны, союзники Украины, включая страны НАТО, подчеркивают важность сохранения территориальной целостности, а с другой — давление на Киев ради компромисса угрожает единству западной коалиции. Будущее Украины, ее статус независимого государства и одновременно высокая зависимость от внешней поддержки, прежде всего от США, создают сложный баланс, отражающий пересечение национальных интересов, общественных ожиданий и глобальных стратегических приоритетов.

Президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшийся с нехваткой ресурсов и территориальными потерями, выразил готовность к переговорам, но продолжает настаивать на членстве Украины в НАТО. Он также подчеркивает, что Киев должен искать дипломатические решения для возвращения оккупированных территорий. В связи с этим Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, недавно провел серию встреч с ключевыми фигурами команды Дональда Трампа, такими как Майк Уолтц, Кит Келлог и Джей Ди Вэнс. Основным предметом обсуждения стали вопросы мирного урегулирования конфликта в Украине и ее дальнейшие отношения с НАТО. Сообщается, что Украина готова к мирным переговорам, но лишь при условии, что мир будет устойчивым, а не временным.

Тем не менее, как считают некоторые эксперты, Путин может отказаться или отложить переговоры, расчитывая на успех на фронте. Россия уже контролирует значительные участки украинской территории.

Кроме того, план новой администрации подразумевает прекращение военной помощи Киеву, если Украина откажется от переговоров, но увеличение поддержки, если российский президент Владимир Путин будет отказываться от переговорного процесса.

Таким образом президент Украины Владимир Зеленский, чья страна в значительной степени зависит от военной и финансовой поддержки других стран, в частности Соединенных Штатов, в преддверии возможного давления со стороны Дональда Трампа с целью начала переговоров может оказаться в более уязвимом положении, чем российский президент Владимир Путин.

Британия vs США

Великобритания с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года являлась одним из важных финансовых и военных спонсоров Киева, и любые изменения в политике Трампа могут поставить страну в трудное положение.

В королевстве существуют опасения, что избранный президент США может заставить Киев пойти на территориальные уступки России. Даунинг-стрит настаивает на том, что ее поддержка Украины остается «железной».

Министр финансов Великобритании Даррен Джоунс заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной, несмотря на возможные изменения в политике США под руководством Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Украина должна восстановить свои территории и не должна уступать России. Он также отметил, что не будет комментировать гипотетические сценарии внешней политики США, касающиеся конфликта, но заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину финансово и военно.

Депутат Прити Пател заявила, что Великобритания должна работать в тесном сотрудничестве с США, однако пояснив, что Украина не должна жертвовать Крымом. При этом, как и ее коллеги, она не стала делать прогнозы о будущей внешней политике США, пока Трамп не вступит в должность.

По словам начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина, Россия понесла самые большие потери за весь период войны в Украине, с ежедневным числом погибших и раненых, достигающим 1500 человек. Тем не менее, он также подчеркнул, что, несмотря на большие потери, Россия продолжает добиваться тактических успехов, однако это накладывает тяжелое экономическое бремя на страну.

Бывший лейбористский министр лорд Питер Мандельсон заявил, что Великобритания должна работать с США, чтобы обеспечить безопасность Украины, возможно, через развитие экономических отношений, а не через ее членство в НАТО.

В Парламентской группе по Украине призвали правительство поддержать Украину, отметив важность международной поддержки для достижения справедливого мира. Они подчеркнули, что победный план Украины направлен на то, чтобы война не продолжалась бесконечно, и чтобы ее завершение гарантировало суверенитет Украины и провал планов Путина. В то же время Британия должна поддерживать позицию Украины по возможным территориальным уступкам, а не давить на Зеленского с требованием соглашаться на российские условия. Председатель парламентской группы, депутат-лейборист Алекс Собель заявил: «Ни одна другая страна не имеет полномочий вести переговоры об отчуждении территории Украины».

Кроме того, реакция Великобритании на вторжение России в Украину пришлась на момент, когда отношения Лондона с европейскими партнерами переживали значительный спад, спустя год после решения правительства Джонсона не вести переговоры о пакте безопасности после Brexit. Ответ Джонсона на агрессию России, включающий расширение учебных миссий, военную помощь и поддержку Киева, был обусловлен как жесткой позицией Великобритании в отношении российской угрозы, так и стремлением Джонсона утвердить образ «глобальной Британии» на мировой арене.

После возвращения лейбористов к власти в июле 2024 года с парламентским большинством под руководством Кира Стармера приоритетом стало достижение соглашения о безопасности. Вдохновленные новой решимостью наладить более тесное сотрудничество с Европой лейбористы сосредоточатся на улучшении координации внешней политики и безопасности.

Что касается отношений с будущей администрацией, обещание Трампа добиться результатов в переговорах после вступления в должность ставит под сомнение позицию Великобритании, которая настаивает на отсутствии компромиссов по Украине и акценте на европейской стратегии «сдерживания» вместо уступок. Это создает неустойчивую геополитическую конструкцию, в которой компромисс, продвигаемый Трампом, может стать катализатором глубоких разногласий внутри западного блока.

Кроме того, как полагают эксперты, Великобритания, уже занявшая более жесткую позицию по отношению к России, чем некоторые ее западноевропейские партнеры, вряд ли захочет оказаться в изоляции. Лондон, несмотря на свои амбиции, может не рискнуть брать на себя ведущую роль в разрешении конфликта, который он не способен выиграть без поддержки союзников.

Реакция стран НАТО

Министры обороны Великобритании и Франции подчеркнули важность продолжения поддержки Украины, несмотря на нарастающие международные разногласия. Эммануэль Макрон, выступая в прошлом месяце на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, столице Венгрии, заявил, что Европа не должна вечно полагаться на безопасность, обеспечиваемую США, и призвал к усилению стратегической автономии Европы на мировой арене. «Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам» — сказал он.

Это объяснимо, поскольку в Европе российская угроза воспринимается несколько более ощутимо, чем в Америке. Следует ожидать жесткого сопротивления от некоторых союзников по НАТО, которые видят в российской агрессии против Украины прямую угрозу своей безопасности.

В то время как Украина продолжает добиваться приглашения в НАТО, некоторые европейские страны выражают готовность усилить помощь Киеву, что может уменьшить рычаги давления Трампа на Украину.

Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, сказала, что ей неизвестно о каких-либо конкретных предложениях команды Трампа, но заявила: «Не должно быть никаких переговоров без согласия Украины с тем, что она ведет переговоры и делает это на своих условиях».

В знак подготовки к переговорам канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Владимиром Путиным, призвав его вывести войска и начать переговоры.

Стоит также отметить, избрание Трампа может укрепить популистские движения в Европе, многие из которых стремятся воспользоваться усталостью европейской общественности от войны и предложить урегулирование конфликта через переговоры.

Скорее всего, его победа побудит Европу сосредоточиться на своей собственной безопасности, увеличить расходы на оборону и «европеизировать» конфликт, чтобы продемонстрировать единство перед будущей администрацией США. Укрепление координации между Великобританией и ЕС станет, возможно, важным элементом этой стратегии.