Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По информации из дипломатических источников, в ходе беседы стороны обсудили последние события в Сирии.

Фидан подчеркнул важность территориальной целостности и политического единства Сирии. «Турция никогда не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии», — донес глава МИД Турции своему американскому коллеге.

Турецкий министр также отметил необходимость международной поддержки в восстановлении долгое время остававшейся без внимания инфраструктуры страны. По его словам, крайне важно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи сирийскому народу.