Власти Нью-Йорка предъявила обвинение Луиджи Манньоне, 26-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Преступление произошло 4 декабря возле отеля Hilton Midtown в Нью-Йорке.

Мэр города Эрик Адамс и комиссар полиции Джессика Тиш сообщили, что Манньоне был задержан в понедельник в Пенсильвании. Ранее его арестовали по обвинениям в подделке документов и незаконном хранении оружия. На момент ареста он числился лицом, представляющим интерес для следствия.

«Он полностью соответствует описанию подозреваемого, которого мы разыскивали. У него также обнаружены предметы, которые, как мы полагаем, связывают его с этим преступлением», — заявил Адамс. «Как мы это сделали? Добросовестная полицейская работа».

Манньоне был задержан в ресторане McDonald's в городе Алтуна после того, как сотрудник заведения узнал его по фотографиям, распространенным полицией. По словам комиссара Тиш, подозреваемый вызвал подозрения у офицеров своим поведением, а при обыске у него нашли поддельные удостоверения личности, американский паспорт, оружие с глушителем и маску, аналогичную той, что была на убийце. Также была обнаружена трехстраничная записка, которая, по словам полиции, раскрывает мотивы преступления.

«Он имел при себе фальшивое удостоверение личности штата Нью-Джерси, с помощью которого зарегистрировался в хостеле на Манхэттене. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его передвигавшимся по городу без маски», — добавила Тиш.

50-летний Брайан Томпсон был застрелен 4 декабря около отеля Hilton Midtown, где должна была пройти ежегодная конференция для инвесторов UnitedHealthcare. Полиция квалифицировала нападение как «преднамеренное, спланированное и целенаправленное». Манньоне, предположительно, скрылся с места преступления на автобусе с терминала Порт-Аторити в Вашингтон-Хайтс.

Вскоре после преступления полиция опубликовала фотографии подозреваемого и объявила награду в размере $10 тыс. за информацию, которая приведет к аресту. ФБР позже увеличило сумму до $50 тыс.

С предъявлением обвинений в убийстве начнется процесс экстрадиции Манньоне в Нью-Йорк, который может занять несколько недель. В это время следствие продолжит анализировать улики, включая найденное оружие, одежду и записку.

Следователи продолжают выяснять мотивы преступления, но уже отмечают высокую степень подготовки нападавшего. «Это был тщательно спланированный акт. Наши усилия по его задержанию — свидетельство профессионализма и преданности делу сотрудников полиции», — подчеркнул мэр Адамс.