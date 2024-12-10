Израильские военные оккупировали территорию буферной зоны на Голанских высотах и продвинулись к пригородам Дамаска.

Согласно данным проиранского ливанского телеканала Al Mayadeen, колонны израильских танков прошли через Эль-Кунейтру, находящуюся примерно в 55 км от сирийской столицы, и продолжают движение в направлении города.

Как уточняют местные источники, войска Израиля сейчас размещены в районе Катны, в 20 км от Дамаска. По пути был установлен контроль над рядом населенных пунктов, включая Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб.

Другие СМИ, например, арабоязычный RT, подтверждают сведения о захвате нескольких населенных пунктов к югу от сирийской столицы. По их данным, в ходе наступления израильские беспилотники активно атакуют Дамаск, оказывая дополнительное давление на обороняющиеся силы.

В понедельник ООН предупредила, что военная активность Израиля в буферной зоне Голанских высот в Сирии «будет представлять собой нарушение» пакта 1974 года между Израилем и Сирией.