От Башара Асада отворачиваются даже самые преданные дипломаты. Так, занимающий самый влиятельный пост в системе МИД Сирии посол республики в Москве Башар Джаафари публично раскритиковал режим Асада.

Стремительный крах коррумпированной системы в Сирии свидетельствует о ее непопулярности как среди населения, так и в рядах армии, заявил Джаафари в интервью RT Arabic. Он осудил отъезд главы режима под покровом ночи, назвав это унизительным поступком, подтверждающим необходимость значительных перемен.

«Быстрый распад режима показывает отсутствие поддержки со стороны общества и вооруженных сил. Позорный ночной побег Асада, лишенный какого-либо чувства национальной ответственности, подчеркивает необходимость изменений и пробуждает надежду на лучшее будущее», — заявил Джаафари.

Дипломат выразил уверенность в способности сирийского народа преодолеть все трудности и провести реформы для того, чтобы вернуть страну в ряды цивилизованных государств.

Ранее госагентство ТАСС сообщило, что Башар Асад прибыл в Москву, где ему предоставили убежище по прямому указу Владимира Путина. Эту информацию позже подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он, однако, отказался уточнять местонахождение Асада.

Также было подтверждено, что в графике Владимира Путина встреч с экс-главой режима не запланировано. Сирийская дипмиссия в Москве подтвердила, что Асад находится в России, добавив, что официальных контактов с ним не было.

Крах режима Асада последовал за масштабным наступлением оппозиции, которая за неделю наступления смогла захватить Алеппо и Хаму, а также полностью освободила провинции Идлиб и Латакию. 8 декабря оппозиционные силы вошли в Дамаск, положив конец почти 50-летнему правлению семьи Асада. Зелено-бело-черный флаг оппозиции с тремя звездами появился над правительственными зданиями, а также над исторической мечетью Омейядов — главным символом Дамаска.