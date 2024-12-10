9 декабря израильские ВВС нанесли удар по установке ПВО вблизи средиземноморского порта Латакия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Это крупнейший порт Сирии, который также используют российские военные с расположенных в этой провинции военных баз.

Удар произошел спустя сутки после атаки на объекты в Дамаске, включая исследовательский центр и комплекс безопасности. Ранее в тот же день израильские силы поразили не менее семи целей на юго-западе Сирии, включая авиабазу Хальхаля к северу от города Сувейда.

Эти удары последовали за свержением режима Башара Асада сирийской оппозицией. Израиль решил воспользоваться ситуацией, чтобы полностью уничтожить военный потенциал Сирии.

Всего после краха режима израильская армия атаковала более 250 целей по всей Сирии. Эти действия стали «одной из крупнейших воздушных операций в истории Израиля» и были направлены на военные базы, истребители, системы ПВО, а также объекты по производству и хранению оружия.

Газета Yedioth Ahronoth отметила, что впервые за 50 лет Израиль атаковал «все сирийские авиабазы», задействовав сотни самолетов и дронов.

Израильские силы также вошли в буферную зону на оккупированных Голанских высотах. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац подтвердили, что действия проводятся в рамках новых директив.

Ранее Нетаньяху, выступая с Голанских высот, назвал их оккупацию «вечной» и отметил, что Израиль никуда не уйдет. Тель-Авив удерживает эту территорию с 1967 года в соответствии с соглашением о разграничении 1974 года. ООН и международное сообщество не признали оккупацию Голан и считают эту территорию израильской. Однако в 2019 году президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.