Пять европейских стран — Великобритания, Германия, Австрия, Греция и Франция — приостановили рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев после свержения режима Башара Асада.

Временное правительство Австрии не только прекратило обработку заявлений, но и готовится депортировать или репатриировать сирийцев, которые уже получили убежище. Кабинет канцлера Карла Нехаммера ссылается на значительные изменения в политической ситуации в Сирии.

Канцлер, известный своей антимиграционной риторикой, заявил о планах помочь сирийцам, желающим вернуться домой добровольно. Он подчеркнул, что ситуацию с безопасностью в Сирии необходимо пересмотреть для возобновления депортаций. В Австрии проживает около 95 тыс. сирийцев, большинство из которых прибыли во время миграционного кризиса 2015–2016 годов. Антимиграционные настроения в Австрии усилили поддержку правых партий в стране — впервые с 1945 года.

Германия, где проживает более 1 млн сирийцев — это крупнейшая сирийская диаспора за пределами Ближнего Востока — также приостановила рассмотрение заявлений на убежище. В подвешенном состоянии оказались 47 270 заявок. По мнению немецких чиновников, нынешняя нестабильность не позволяет оценить, безопасна ли Сирия для возвращения. При этом уже получившие статус беженца остаются под защитой.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер подтвердила, что Лондон «приостановил решения по вопросам убежища» для сирийцев, пока пересматривается ситуация в Сирии. Британия предоставила убежище более 30 тыс. сирийцев, большинство из которых прибыли по гуманитарным программам переселения. В 2019 году сирийская община в Британии насчитывала 47 тыс. человек.

Ожидается, что Франция примет аналогичные меры в ближайшее время, сообщает Reuters.

Тем временем тысячи сирийских беженцев в Ливане и Иордании начали возвращаться на родину. Однако на границе с Ливаном поток изменил направление — многие сирийцы, опасаясь нестабильности, вновь ищут убежища.

По данным ООН, с 2011 года более 14 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, что подчеркивает масштабы продолжающегося кризиса.