Драматическое падение режима Башара Асада поставило под вопрос будущее военного присутствия России в Сирии. Москва пытается обеспечить безопасность своих ключевых военных баз на Средиземноморье и сохранить влияние в регионе, однако перспективы пока туманные.

«Пока рано говорить о будущем нашего военного присутствия в Сирии», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, оставляя вопрос о сохранении влияния России в регионе открытым.

Ключевые объекты — авиабаза Хмеймим в Северо-Западной Сирии и военно-морская база в порту Тартус на Средиземном море. Оба объекта играют важнейшую роль в региональной и глобальной стратегии Москвы. Тартус предоставляет России доступ к теплым морям, а Хмеймим служит логистическим и оперативным центром для переброски российских военных в Африку.

Российские официальные лица уже 8 декабря начали активное взаимодействие с новым руководством Сирии. Тот же Песков подтвердил, что Москва предпринимает «все необходимые шаги для установления контакта с теми, кто может гарантировать безопасность военных объектов».

По сообщениям российских изданий, лидеры сирийской оппозиции также выразили готовность защищать российские военные и дипломатические учреждения. Это резко контрастирует с ситуацией вокруг иранских объектов, подвергшихся нападениям после краха режима Асада.

Эксперты считают, что Москва может повторить стратегию, примененную в Афганистане: тогда после захвата власти талибами Россия перешла от осуждения к дипломатическому взаимодействию. Бывший российский дипломат Николай Соков в беседе с газетой Guardian отмечает прагматичный настрой Кремля: «Москва предпочитает работать с теми, кто обладает властью, и быстро отказывается от тех, кто ее теряет».

Хотя Кремль смягчил риторику в отношении таких групп, как «Хайят Тахрир аш-Шам‎»‎, остается неясным, захотят ли новые лидеры Сирии выполнять соглашения о сохранении российских объектов. Эксперты подчеркивают, что успех переговоров зависит от предложений Москвы — финансовой помощи, нефти, газа или гарантий безопасности.