В течение двух дней десятки тысяч сирийцев со всей страны прибывали к тюрьме Седная, печально известной как «человеческая бойня», в надежде найти своих близких, пропавших за годы правления Башара Асада. Повстанцы освободили несколько десятков заключенных в воскресенье, когда пал Дамаск, но с тех пор почти никого не нашли.

«Где все? Где дети всех? Где они? — рыдает Гада Асад, разыскивающая брата, арестованного в 2011 году. — Мое сердце разрывается из-за брата. 13 лет я искала его».

По оценкам Amnesty International, в 2017 году в Седная содержалось от 10 до 20 тыс. человек «из всех слоев общества». Заключенные подвергались пыткам, избиениям и насилию. Тысячи были казнены.

Поисково-спасательная организация «Белые каски» с помощью кинологов и экскаваторов тщательно обследовала все помещения, включая вентиляционные шахты и канализацию. По их данным, еще три месяца назад в тюрьме находилось более 3500 человек.

«Режим превратил всю Сирию в большую тюрьму», — заявил представитель «Белых касок» Гаят Абу аль-Дахаб, добавив, что заключенных держали в различных учреждениях по всей стране.

Поздно вечером в понедельник «Белые каски» объявили о завершении поисков, не обнаружив никаких тайных помещений. «Мы разделяем глубокое разочарование семей тысяч пропавших без вести, чья судьба остается неизвестной», — говорится в их заявлении.